Acun Ilıcalı'yı Dönen Entrikalar Çıldırttı! Mücadele Adası Değil, Aşk Adası Oldu! Yasak Elma Senaryosu Bile Geride Kaldı! Diskalifiye Çanları Çalıyor,

Survivor'da illa ki aşk yaşanması vb. konular reytinglere etki ediyor ve bu durum Acun Ilıcalı'yı mutlu ediyor. Acun Ilıcalı'yı rahatsız eden konu; Survivor'ın adının, oyunlardan daha çok aşk vb. konularla anılması ve entrikaların dönmesi. Bu noktada en kısa zamanda gerek kamera önünde, gerek kamera arkasında bilinmeksizin harekete geçeceği tahmin ediliyor. Çünkü iş çığrından çıkmış durumda. İzleyenler; Survivor Artık Yasak Elma gibi oldu diyor!

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