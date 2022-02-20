Acun Ilıcalı'yı Dönen Entrikalar Çıldırttı! Mücadele Adası Değil, Aşk Adası Oldu! Yasak Elma Senaryosu Bile Geride Kaldı! Diskalifiye Çanları Çalıyor,
Survivor All Star 2022, tüm sezonların en iyileriyle birlikte devam ediyor. Gerilimin üst seviyede olduğu Survivor'da her geçen gün oyunların rekabetçiliği artarken, bu rekabetçilikle birlikte aşklar, sallantılar da kendini gösteriyor. Uzun zamandır bu yerlere gelebilmek için mücadele veren ve Survivor'ı bebeği gibi büyüten Acun Ilıcalı'nın ise oyunların dışına çıkma, aşk vb. konularla sık sık Survivor'ın anılması noktasında rahatsız olduğu düşünülüyor.
Survivor'da illa ki aşk yaşanması vb. konular reytinglere etki ediyor ve bu durum Acun Ilıcalı'yı mutlu ediyor. Acun Ilıcalı'yı rahatsız eden konu; Survivor'ın adının, oyunlardan daha çok aşk vb. konularla anılması ve entrikaların dönmesi. Bu noktada en kısa zamanda gerek kamera önünde, gerek kamera arkasında bilinmeksizin harekete geçeceği tahmin ediliyor. Çünkü iş çığrından çıkmış durumda. İzleyenler; Survivor Artık Yasak Elma gibi oldu diyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.