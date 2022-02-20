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20 Şub 2022 - 19:21

Kenan Işık'la İlgili Yeni Açıklama! 8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık'ın Durumunu Arkadaşı Açıkladı! İşte Son Sağlık Durumu... Hayranlarının Gözü Yaşlı!

Kenan Işık'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalar yapan yakın arkadaşı Ozan Zeybek; sanatçının sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısında sunuculuğuyla tanıdığımız Kenan Işık; tam 8 yıldır komada ve bilinci kapalı. Bu kapsamda herhangi bir gelişme olup olmadığı sık sık merak ediliyor ve hayranları, ailesi, arkadaşları herkes Kenan Işık'ı gözleri yaşlı bir şekilde bir umut bekliyor! Son sağlık durumu ne?