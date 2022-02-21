- 21 Şub 2022 - 22:57

Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Şubat 2022 Salı Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 22 Şubat 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yeni bir haftada da bir süredir devam eden elektrik kesintilerinin etkisi alında kalıp kalmayacağını merak eden Ankaralılar, 22 Şubat 2022 Salı günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintisinin olup, olmadığını araştırıyor. Peki, 21 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Şubat 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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21 Şub 2022 - 22:57 - Yaşam

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