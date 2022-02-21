- 21 Şub 2022 - 12:14 G: 21 Şub 2022 - 12:24

Buse Varol’dan Fizik Şov! Alişan’la Boşanma Aşamasına Girmişti, Zarafetiyle Tüm Şıklığını Gösterdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan fizik şov geldi! Alişan’la evliliklerinde kara bulutların olduğu ve boşanma aşamasına girdikleri konuşulan Buse Varol, zarafetini gösterdi. Zarafetiyle sık sık anılan Buse Varol’un bu paylaşımıysa sosyal medyayı salladı! Gözleri üzerine çeken güzel oyuncu, incecik kaldığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Buse Varol, büyük bir organizasyonla Eliz’in doğum gününü kutlarken; Alişan ise ailesiyle birlikte kutlamalara yer vermişti. Alişan ve Buse Varol’un yan yana gözükmemesi ve Sevgililer Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmaması boşanmanın söz konusu olduğunu gündeme getirmişti. Şimdi ise Buse Varol, güzelliğiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Şub 2022 - 12:14 Ankara- Yaşam

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