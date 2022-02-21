Buse Varol’dan Fizik Şov! Alişan’la Boşanma Aşamasına Girmişti, Zarafetiyle Tüm Şıklığını Gösterdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan fizik şov geldi! Alişan’la evliliklerinde kara bulutların olduğu ve boşanma aşamasına girdikleri konuşulan Buse Varol, zarafetini gösterdi. Zarafetiyle sık sık anılan Buse Varol’un bu paylaşımıysa sosyal medyayı salladı! Gözleri üzerine çeken güzel oyuncu, incecik kaldığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Buse Varol, büyük bir organizasyonla Eliz’in doğum gününü kutlarken; Alişan ise ailesiyle birlikte kutlamalara yer vermişti. Alişan ve Buse Varol’un yan yana gözükmemesi ve Sevgililer Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmaması boşanmanın söz konusu olduğunu gündeme getirmişti. Şimdi ise Buse Varol, güzelliğiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.