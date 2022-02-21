Her burcun insanı aşk yaşamın da sadık, dürüst ya da özverili kişiler olmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine son derece şüpheci, sadakatsiz ve soğuk insanlar olması nedeniyle tüm sevgililerini bezdirmeyi başarıyor. Öte yandan son derece zor ve yorucu olan bu burçlar, görenleri de bir hayli şaşırtıyor! Peki, sevgiliyi yoran burçlar hangisidir? İşte en zor ve yorucu o burçlar…

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