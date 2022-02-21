Sevgiliyi Yoran Burçlar Hangisidir? İşte En Zor Ve Yorucu O Burçlar…
Her burcun insanı aşk yaşamın da sadık, dürüst ya da özverili kişiler olmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine son derece şüpheci, sadakatsiz ve soğuk insanlar olması nedeniyle tüm sevgililerini bezdirmeyi başarıyor. Sizde Sevgilisini yoran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı aşk yaşamın da sadık, dürüst ya da özverili kişiler olmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine son derece şüpheci, sadakatsiz ve soğuk insanlar olması nedeniyle tüm sevgililerini bezdirmeyi başarıyor. Öte yandan son derece zor ve yorucu olan bu burçlar, görenleri de bir hayli şaşırtıyor! Peki, sevgiliyi yoran burçlar hangisidir? İşte en zor ve yorucu o burçlar…
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21 Şub 2022 - 12:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.