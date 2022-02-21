- 21 Şub 2022 - 12:29 G: 21 Şub 2022 - 12:34

TMO 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları 2022? Ofiste Ayçiçek Yağı Ne Kadar? TMO Satış Mağazası Ankara'da Nerede Var?

Doğrudan üreticiden aldığı mahsulleri uygun fiyatlar ile buluşturmak amacıyla kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), satış mağazalarını açığı günden bu yana vatandaşların ilk tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Şimdilerde artan ayçiçek yağı fiyatlarına da çözüm getirmiş olan TMO, vatandaşların uygun ve kaliteli bir ayçiçek yağı tüketebilmesi için harekete geçti. Sizde TMO ürünleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Doğrudan üreticiden aldığı mahsulleri uygun fiyatlar ile buluşturmak amacıyla kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), satış mağazalarını açığı günden bu yana vatandaşların ilk tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Şimdilerde artan ayçiçek yağı fiyatlarına da çözüm getirmiş olan TMO, vatandaşların uygun ve kaliteli bir ayçiçek yağı tüketebilmesi için harekete geçti. Öte yandan TMO satış mağazaları, Ankara’daki vatandaşların da ilk tercihi haline geldi! Peki, TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları 2022? Ofiste ayçiçek yağı ne kadar? TMO satış mağazası Ankara'da nerede var? İşte, detaylar…

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21 Şub 2022 - 12:29 - Yaşam

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