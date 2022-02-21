Her burcun insanı para konusunda şansa sahip olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan burçlara sahip olan kişilerin para kazanmak için sahip oldukları şansın yanı sıra bir de sahip oldukları zekayı sıkça kullanması gerekiyor. Öte yandan bu listede yer alan bir burca sahipseniz, fakir doğmanız bile engin olacağınız gerçeğini değiştiremiyor! Peki, fakir doğsa bile zengin ölecek burçlar hangisidir? İşte zekasıyla para kazanan o burçlar…