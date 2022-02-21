Fahriye Evcen’in Anneannesinin Gençliği Ortaya Çıktı! Şıp Demiş Burnundan Düşmüş! “Aynı Estetik Doktoruna Gitmişler Demek!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in anneannesinin hiç görülmeyen bir görseli ortaya çıktı! Birçok kişi benzerliklerinden dem vururken; birçok kişi ise “Aynı estetik doktoruna gitmişler” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu anneanne krizi; sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun, oyunculuk performansını göstermişti. Çalıkuşu dizisiyle hayatımıza giren ve ünü giderek artan Fahriye Evcen, şimdilerde güzelliğiyle fırtınalar estiriyor. Karan’ın doğumundan sonra fazla kilolarından da kurtulan Fahriye Evcen’in anneannesinin görseli her şeyin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.