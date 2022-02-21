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21 Şub 2022 - 12:39

Fahriye Evcen’in Anneannesinin Gençliği Ortaya Çıktı! Şıp Demiş Burnundan Düşmüş! “Aynı Estetik Doktoruna Gitmişler Demek!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in anneannesinin hiç görülmeyen bir görseli ortaya çıktı! Birçok kişi benzerliklerinden dem vururken; birçok kişi ise “Aynı estetik doktoruna gitmişler” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu anneanne krizi; sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…