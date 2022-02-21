21 Şub 2022 - 12:49 Güncelleme: 21 Şub 2022 - 12:53
Aşka En Az İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Umutsuz Aşk Yaşayan O Burçlar…
Her burcun aşka inanmasını elbette beklemiyoruz. Ancak bu listede yer alan burçlar, aşka inanmak bir yana dursun, bu dünyadan aşık olmadan göçüp gidecek olmalarıyla da içimizi acıtıyor. Sizde aşka en az inanan burçları ve özelliklerini
Her burcun aşka inanmasını elbette beklemiyoruz. Ancak bu listede yer alan burçlar, aşka inanmak bir yana dursun, bu dünyadan aşık olmadan göçüp gidecek olmalarıyla da içimizi acıtıyor! Peki, aşka en az inanan burçlar hangisidir? İşte umutsuz aşk yaşayan o burçlar…
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21 Şub 2022 - 12:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.