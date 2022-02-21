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21 Şub 2022 - 12:49

Aşka En Az İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Umutsuz Aşk Yaşayan O Burçlar…

Her burcun aşka inanmasını elbette beklemiyoruz. Ancak bu listede yer alan burçlar, aşka inanmak bir yana dursun, bu dünyadan aşık olmadan göçüp gidecek olmalarıyla da içimizi acıtıyor. Sizde aşka en az inanan burçları ve özelliklerini