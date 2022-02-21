- 21 Şub 2022 - 12:57 G: 21 Şub 2022 - 13:12

Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu; Ortalık Karıştı! Acun Medya’nın Müdahalesi Olmasa…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı yarışmacı Yasin Obuz’un kendi diskalifiyesini verdiği konuşulmaya başlandı! Yarışmadan çekildiği konuşulan ismin, yaptığı şeylerinse Acun Ilıcalı’yı cin atına bineceğini gösterdi! Acun Medya olmasa ortalık yangın yerine dönüyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık yarışmasının galibi Ünlüler olunca; Gönüllüler takımı mecburen bir ismi daha sürgün adasına göndermek zorunda kalmıştı. Emre’den sonra Yasin’inde eleme potasına gitmesi, gündemin rengini değiştirdi. Peki, şimdi neler oluyor?

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21 Şub 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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