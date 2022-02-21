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21 Şub 2022 - 12:57

Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu; Ortalık Karıştı! Acun Medya’nın Müdahalesi Olmasa…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı yarışmacı Yasin Obuz’un kendi diskalifiyesini verdiği konuşulmaya başlandı! Yarışmadan çekildiği konuşulan ismin, yaptığı şeylerinse Acun Ilıcalı’yı cin atına bineceğini gösterdi! Acun Medya olmasa ortalık yangın yerine dönüyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…