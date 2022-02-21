Gönül Dağı Dizisinde Boşanmaları An Meselesi Oldu! Eşi İçin Elinden Geleni Arkasına Koymamıştı, Son Nokta Konuldu! “Yok Artık”

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz cumartesi yayınlanan 52. bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Bir süredir Gönül Dağı dizisinin fenomen çiftlerinden biri haline gelmiş olan Rıfat ve Meryem arasında yaşanan gelişmeler ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bakın neler neler oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisi son bölümde neler oldu? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…