Gönül Dağı Dizisinde Boşanmaları An Meselesi Oldu! Eşi İçin Elinden Geleni Arkasına Koymamıştı, Son Nokta Konuldu! “Yok Artık”
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz cumartesi yayınlanan 52. bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Bir süredir Gönül Dağı dizisinin fenomen çiftlerinden biri haline gelmiş olan Rıfat ve Meryem arasında yaşanan gelişmeler ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizi ile ilgili son detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz cumartesi yayınlanan 52. bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Bir süredir Gönül Dağı dizisinin fenomen çiftlerinden biri haline gelmiş olan Rıfat ve Meryem arasında yaşanan gelişmeler ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bakın neler neler oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisi son bölümde neler oldu? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
21 Şub 2022 - 13:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.