Yargı Dizisindeki Dördüncü Cinayet Ortaya Çıktı! Her Şey Yerle Bir Olacak; Görenler Delirecek! Demirbaş Resmen Gidiyor… “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da dördüncü cinayet resmen ortaya çıktı! Her şey yerle bir olurken; seyircilerde büyük şoku yaşadı! Dizinin köklü isimlerinden biri olan ismin ne Neva, ne de Cüneyt olduğu doğrulandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise milyonlara “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirlerinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cinayetin adım adım çözüldüğü gözle görülür bir hale gelirken dördüncü cinayet şokuysa her şeyin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.