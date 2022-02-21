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21 Şub 2022 - 13:25

Yargı Dizisindeki Dördüncü Cinayet Ortaya Çıktı! Her Şey Yerle Bir Olacak; Görenler Delirecek! Demirbaş Resmen Gidiyor… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da dördüncü cinayet resmen ortaya çıktı! Her şey yerle bir olurken; seyircilerde büyük şoku yaşadı! Dizinin köklü isimlerinden biri olan ismin ne Neva, ne de Cüneyt olduğu doğrulandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise milyonlara “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…