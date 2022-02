Survivor Yarışmasında Yangın Çıktı! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayıp; Diskalifiyesini Verecek! “Bu Kadarı da Pes”

Türkiye’nin en heyecanlı yarışlarından biri olarak ekranlara gelmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merak ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan 28. yeni bölümü, fragmanıyla beraber ağızları adeta açık bıraktı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde yaşanacak olan o olaylar ise, herkesi bir hayli korkuttu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 yarışması 28. bölümde neler olacak? Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...