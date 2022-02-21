- 21 Şub 2022 - 13:34 G: 21 Şub 2022 - 13:44

Survivor Yarışmasında Yangın Çıktı! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayıp; Diskalifiyesini Verecek! “Bu Kadarı da Pes”

Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde yaşanacak olan o olaylar ise, herkesi bir hayli korkuttu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması 28. bölümde izleyicileri neler bekliyor? işte Survivor adasında çıkan ve Acun Ilıcalı'nın müdahele ettiği yangının detayları....

Türkiye’nin en heyecanlı yarışlarından biri olarak ekranlara gelmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merak ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan 28. yeni bölümü, fragmanıyla beraber ağızları adeta açık bıraktı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde yaşanacak olan o olaylar ise, herkesi bir hayli korkuttu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 yarışması 28. bölümde neler olacak? Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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21 Şub 2022 - 13:34 - Survivor 2022

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