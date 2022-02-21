- 21 Şub 2022 - 14:52 G: 21 Şub 2022 - 14:58

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere Bakın Nereli Çıktı! Herkes İstanbul Sanıyordu Ama Gerçekler Şok Etti! İşte Cansu Dere’nin Asıl Memleketi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat vererek; “Kraliçe” olarak anılan Cansu Dere’nin asıl memleketi milyonları şok içerisinde bıraktı! Milyonlarca hayranı olan Cansu Dere’nin asıl memleketinin İstanbul olduğu düşünülmüştü ama gerçekler şok etkisi yarattı. Meğer Cansu Dere’nin asıl memleketi…

Sadakatsiz dizisinin başrolünü Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’le paylaşan Cansu Dere, oyunculuk yeteneklerini konuşturuyor. Sadakatsiz dizisinin ilk bölümüyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Cansu Dere, 41 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden dolayı taş çatlasın 30 gibi gözüküyor. Yaşının yanı sıra memleketi merak konusu olan Cansu Dere, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

21 Şub 2022 - 14:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Annesiyle Şok Etti! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Annesiyle Şok Etti! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş…
Survivor All Star’a Aleyna Kalaycıoğlu Geliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Instagram Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor All Star’a Aleyna Kalaycıoğlu Geliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Instagram Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…
Yargı Dizisinin Savcı Derya’sı Şok Etti! Eski Fotoğrafları Ortaya Çıkınca; Perde Arkası Aralandı! Yine Yanılan Milyonlar Oldu! Neler Oluyor?  mask
Yargı Dizisinin Savcı Derya’sı Şok Etti! Eski Fotoğrafları Ortaya Çıkınca; Perde Arkası Aralandı! Yine Yanılan Milyonlar Oldu! Neler Oluyor? 
Hadise’nin En Büyük Kabusuydu… Öyle Bir Ceza Verildi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir… mask
Hadise’nin En Büyük Kabusuydu… Öyle Bir Ceza Verildi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir…
Yargı Dizisindeki Dördüncü Cinayet Ortaya Çıktı! Her Şey Yerle Bir Olacak; Görenler Delirecek! Demirbaş Resmen Gidiyor… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisindeki Dördüncü Cinayet Ortaya Çıktı! Her Şey Yerle Bir Olacak; Görenler Delirecek! Demirbaş Resmen Gidiyor… “Yok Artık”
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu; Ortalık Karıştı! Acun Medya’nın Müdahalesi Olmasa… mask
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu; Ortalık Karıştı! Acun Medya’nın Müdahalesi Olmasa…
Fahriye Evcen’in Anneannesinin Gençliği Ortaya Çıktı! Şıp Demiş Burnundan Düşmüş! “Aynı Estetik Doktoruna Gitmişler Demek!” mask
Fahriye Evcen’in Anneannesinin Gençliği Ortaya Çıktı! Şıp Demiş Burnundan Düşmüş! “Aynı Estetik Doktoruna Gitmişler Demek!”
Buse Varol’dan Fizik Şov! Alişan’la Boşanma Aşamasına Girmişti, Zarafetiyle Tüm Şıklığını Gösterdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Buse Varol’dan Fizik Şov! Alişan’la Boşanma Aşamasına Girmişti, Zarafetiyle Tüm Şıklığını Gösterdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Demet Özdemir’den Tokat Gibi Açıklama! 16 Yaşındaki Hali Hakkında Dedikleri… “Dua Ettim Allah Yüzümü Değiştirdi Desen…” mask
Demet Özdemir’den Tokat Gibi Açıklama! 16 Yaşındaki Hali Hakkında Dedikleri… “Dua Ettim Allah Yüzümü Değiştirdi Desen…”
Survivor Poyraz Yeniden Yarışmaya Dönüyor! Ayşe Yüksel Deniyordu, Yarım Kalan İşini Bitirmek İçin Anlaşmaları Yaptı! Twitter Karıştı… mask
Survivor Poyraz Yeniden Yarışmaya Dönüyor! Ayşe Yüksel Deniyordu, Yarım Kalan İşini Bitirmek İçin Anlaşmaları Yaptı! Twitter Karıştı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Annesiyle Şok Etti! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Annesiyle Şok Etti! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş…
TMO Market Dolar Kuruna da, Zamlara da Resti Çekti! Ayçiçek Yağı Sadece 92 Lira! Kuru Bakliyatta İndirim Üzerine İndirim! Yetişen Alacak… mask
TMO Market Dolar Kuruna da, Zamlara da Resti Çekti! Ayçiçek Yağı Sadece 92 Lira! Kuru Bakliyatta İndirim Üzerine İndirim! Yetişen Alacak…
Survivor Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Anlaşmayı Tamamladı; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! O İsim Diskalifiye Olup… mask
Survivor Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Anlaşmayı Tamamladı; Taş Üstünde Taş Kalmayacak! O İsim Diskalifiye Olup…
Survivor All Star’a Aleyna Kalaycıoğlu Geliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Instagram Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor All Star’a Aleyna Kalaycıoğlu Geliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Instagram Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…
Yargı Dizisinin Savcı Derya’sı Şok Etti! Eski Fotoğrafları Ortaya Çıkınca; Perde Arkası Aralandı! Yine Yanılan Milyonlar Oldu! Neler Oluyor?  mask
Yargı Dizisinin Savcı Derya’sı Şok Etti! Eski Fotoğrafları Ortaya Çıkınca; Perde Arkası Aralandı! Yine Yanılan Milyonlar Oldu! Neler Oluyor? 
Hadise’nin En Büyük Kabusuydu… Öyle Bir Ceza Verildi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir… mask
Hadise’nin En Büyük Kabusuydu… Öyle Bir Ceza Verildi Ki, Akıllar Yerinden Çıktı! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status