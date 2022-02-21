Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere Bakın Nereli Çıktı! Herkes İstanbul Sanıyordu Ama Gerçekler Şok Etti! İşte Cansu Dere’nin Asıl Memleketi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat vererek; “Kraliçe” olarak anılan Cansu Dere’nin asıl memleketi milyonları şok içerisinde bıraktı! Milyonlarca hayranı olan Cansu Dere’nin asıl memleketinin İstanbul olduğu düşünülmüştü ama gerçekler şok etkisi yarattı. Meğer Cansu Dere’nin asıl memleketi…
Sadakatsiz dizisinin başrolünü Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’le paylaşan Cansu Dere, oyunculuk yeteneklerini konuşturuyor. Sadakatsiz dizisinin ilk bölümüyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Cansu Dere, 41 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden dolayı taş çatlasın 30 gibi gözüküyor. Yaşının yanı sıra memleketi merak konusu olan Cansu Dere, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.