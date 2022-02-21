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21 Şub 2022 - 14:52

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere Bakın Nereli Çıktı! Herkes İstanbul Sanıyordu Ama Gerçekler Şok Etti! İşte Cansu Dere’nin Asıl Memleketi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat vererek; “Kraliçe” olarak anılan Cansu Dere’nin asıl memleketi milyonları şok içerisinde bıraktı! Milyonlarca hayranı olan Cansu Dere’nin asıl memleketinin İstanbul olduğu düşünülmüştü ama gerçekler şok etkisi yarattı. Meğer Cansu Dere’nin asıl memleketi…