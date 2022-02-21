Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri Aşkı Başlıyor! Sedat Şimdi Hapı Yutacak; Çalma Kapıyı, Çalarlar Kapını! Hayri İpleri Ele Geçirdi…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 31. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran o olaylar, henüz gündemdeki etkisini kaybetmemişti ki, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi adeta şoke içerisinde bıraktı. İşte
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 31. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran o olaylar, henüz gündemdeki etkisini kaybetmemişti ki, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi adeta şoke içerisinde bıraktı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olan o sahne, şimdiden bir hayli konuşulmaya başlandı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 31. son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
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21 Şub 2022 - 22:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.