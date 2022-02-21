Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri Aşkı Başlıyor! Sedat Şimdi Hapı Yutacak; Çalma Kapıyı, Çalarlar Kapını! Hayri İpleri Ele Geçirdi…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 31. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran o olaylar, henüz gündemdeki etkisini kaybetmemişti ki, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi adeta şoke içerisinde bıraktı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olan o sahne, şimdiden bir hayli konuşulmaya başlandı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 31. son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

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