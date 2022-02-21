- 21 Şub 2022 - 22:23

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri Aşkı Başlıyor! Sedat Şimdi Hapı Yutacak; Çalma Kapıyı, Çalarlar Kapını! Hayri İpleri Ele Geçirdi…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 31. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran o olaylar, henüz gündemdeki etkisini kaybetmemişti ki, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi adeta şoke içerisinde bıraktı. İşte

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 31. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran o olaylar, henüz gündemdeki etkisini kaybetmemişti ki, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, herkesi adeta şoke içerisinde bıraktı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olan o sahne, şimdiden bir hayli konuşulmaya başlandı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 31. son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Şub 2022 - 22:23 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Boşanma Şoku, Ayrılıyorlar! Eşi İçin Elinden Geleni Arkasına Koymamıştı, Son Nokta Konuldu! “Yok Artık” mask
Gönül Dağı Dizisinde Boşanma Şoku, Ayrılıyorlar! Eşi İçin Elinden Geleni Arkasına Koymamıştı, Son Nokta Konuldu! “Yok Artık”
Yasak Elma 132. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 132. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 15. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 15. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı 21 Şubat 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Şubat 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 21 Şubat 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Şubat 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 21 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Şubat 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 21 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Şubat 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!
İBO Show Canlı İzle! 20 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 20 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!
Yargı Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2022 Yargı Dizisi 21. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2022 Yargı Dizisi 21. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 35. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Şubat 2022 Teşkilat 35. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 35. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Şubat 2022 Teşkilat 35. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Biter Bitmez Masumlar Apartmanı İle Birleşti! Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! Acun Ilıcalı Kaybettiğine Yanacak... mask
Kırmızı Oda Biter Bitmez Masumlar Apartmanı İle Birleşti! Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! Acun Ilıcalı Kaybettiğine Yanacak...
Bir Zamanlar Çukurova 124. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 124. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Birbirleri İçin Doğmuş Burçlar Hangisidir? İşte Ruh İkizi Olan O Burçlar… mask
Birbirleri İçin Doğmuş Burçlar Hangisidir? İşte Ruh İkizi Olan O Burçlar…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri Aşkı Başlıyor! Sedat Şimdi Hapı Yutacak; Çalma Kapıyı, Çalarlar Kapını! Hayri İpleri Ele Geçirdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri Aşkı Başlıyor! Sedat Şimdi Hapı Yutacak; Çalma Kapıyı, Çalarlar Kapını! Hayri İpleri Ele Geçirdi…
Her Gördüğüne Aşık Olan Burçlar Hangisidir? Ayran Gönüllü O Burçlar… mask
Her Gördüğüne Aşık Olan Burçlar Hangisidir? Ayran Gönüllü O Burçlar…
Kızınca Çok Tatlı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Sinirlenince Bile Sevimli Olan O Burçlar… mask
Kızınca Çok Tatlı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Sinirlenince Bile Sevimli Olan O Burçlar…
Tarkan’nın Eski Sevgilisini Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Sinir Krizine Girebilir! Meğer, Evliliğin Ucundan Dönmüşler... Yok Artık! mask
Tarkan’nın Eski Sevgilisini Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Sinir Krizine Girebilir! Meğer, Evliliğin Ucundan Dönmüşler... Yok Artık!
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkıları Belli Oldu! Tüm Çiftler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste… mask
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkıları Belli Oldu! Tüm Çiftler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status