Her burcun insanı soğuk ya da mesafeli bir imaj çizemiyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine son derece samimi ve eğlenceli insanlar oluyor. Eğlencenin vazgeçilmez ögelerinden biri olan dans ise, bu burca sahip olan insanların vazgeçilmez hobisi haline gelmiş bulunuyor! Peki, kapı gıcırtısına bile oynayan burçlar hangisidir? İşte en oynak o burçlar…

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