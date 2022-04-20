- 20 Nis 2022 - 02:51

Aşkta Kronik Kalp Acısı Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Kalbi Hep Kırık O Burçlar…

Her burcun insanı, ilişkiler konusunda çok mükemmel işler çıkaramıyor. O burçlara sahip olan insanlar ise, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanları sürekli olarak kırıp döküyor. Sizde kalbi hep bu sebeple kırık olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı, ilişkiler konusunda çok mükemmel işler çıkaramıyor. O burçlara sahip olan insanlar ise, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanları sürekli olarak kırıp döküyor. Söz konusu aşk olduğunda hep üzülecek olan bu burçların aşk yaşamında aldığı kararları iki kez düşünmesinde fayda bulunuyor! Peki, kalbi hep kırık olan burçlar hangisidir? İşte sevip en sonunda üzülen o burçlar…

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20 Nis 2022 - 02:51 - Burç Haberleri

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