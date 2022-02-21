Kalbi Hep Kırık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Sevip En Sonunda Üzülen O Burçlar…
Her burcun insanı, ilişkiler konusunda çok mükemmel işler çıkaramıyor. O burçlara sahip olan insanlar ise, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanları sürekli olarak kırıp döküyor. Sizde kalbi hep bu sebeple kırık olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı, ilişkiler konusunda çok mükemmel işler çıkaramıyor. O burçlara sahip olan insanlar ise, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanları sürekli olarak kırıp döküyor. Söz konusu aşk olduğunda hep üzülecek olan bu burçların aşk yaşamında aldığı kararları iki kez düşünmesinde fayda bulunuyor! Peki, kalbi hep kırık olan burçlar hangisidir? İşte sevip en sonunda üzülen o burçlar…
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21 Şub 2022 - 15:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.