Her burcun insanı, ilişkiler konusunda çok mükemmel işler çıkaramıyor. O burçlara sahip olan insanlar ise, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanları sürekli olarak kırıp döküyor. Söz konusu aşk olduğunda hep üzülecek olan bu burçların aşk yaşamında aldığı kararları iki kez düşünmesinde fayda bulunuyor! Peki, kalbi hep kırık olan burçlar hangisidir? İşte sevip en sonunda üzülen o burçlar…

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