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21 Şub 2022 - 15:23

Müge Anlı’nın Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Evlat Cinayeti Yürekleri Yaktı Yıktı! Bağrına Taş Bastı… Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü?

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’nın bile nutkunu tutan bir olay yaşandı! Evlat cinayetiyle suçlanan baba, milyonların midesini bulandırdı, yürekleri yakıp yıktı! Bağrına taş basan anne, öyle bir şey dedi ki, milyonlar araştırmalara başladı! Peki, Müge Anlı’da Ayhan Gülep olayı nedir, Ayhan Gülep kimdir ve nasıl ölmüştür?