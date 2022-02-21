- 21 Şub 2022 - 15:23 G: 21 Şub 2022 - 15:27

Müge Anlı’nın Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Evlat Cinayeti Yürekleri Yaktı Yıktı! Bağrına Taş Bastı… Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü?

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’nın bile nutkunu tutan bir olay yaşandı! Evlat cinayetiyle suçlanan baba, milyonların midesini bulandırdı, yürekleri yakıp yıktı! Bağrına taş basan anne, öyle bir şey dedi ki, milyonlar araştırmalara başladı! Peki, Müge Anlı’da Ayhan Gülep olayı nedir, Ayhan Gülep kimdir ve nasıl ölmüştür?

Programda ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bundan birkaç gün önce Ayhan Gülep’in ailesi katılmıştı. Çocuklarından yıllardır haber alamadıklarını dile getiren aile, konunun araştırılmasını istemişti. Müge Anlı ise ekibiyle birlikte çalışmalara başlamıştı. Ayhan Gülep’i değil ama Ayhan Gülep hakkında birçok bilgiye ulaşan Müge Anlı, gerçekleri ortaya çıkarmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Şub 2022 - 15:23 Ankara- Yaşam

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