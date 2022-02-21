Kavgada Ananızı Ağlatacak Burçlar Hangisidir? İşte Beş Kişiyi Tek Başına Döven O Burçlar…
Her burcun insanının fiziksel görüntüsünü aldanarak, onlar ile kavgaya girmek çok da akıllıca bir tercih olmuyor. Bu listede yer alan burçlar son derece minyon görünmelerine karşın oldukça güçlü olan insanlar oluyor. Olası bir kavga durumunda adeta ananızı ağlatacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanının fiziksel görüntüsünü aldanarak, onlar ile kavgaya girmek çok da akıllıca bir tercih olmuyor. Bu listede yer alan burçlar son derece minyon görünmelerine karşın oldukça güçlü olan insanlar oluyor. Öte yandan kavgada beş kişiyi tek başına kadar dövebilecek güçte olan bu burçların öfkeleri hallerinden kaçınmakta fayda bulunuyor! Peki, kavgada ananızı ağlatacak burçlar hangisidir? İşte beş kişiyi tek başına döven o burçlar…
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21 Şub 2022 - 15:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.