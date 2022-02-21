- 21 Şub 2022 - 15:25 G: 21 Şub 2022 - 15:29

Kavgada Ananızı Ağlatacak Burçlar Hangisidir? İşte Beş Kişiyi Tek Başına Döven O Burçlar…

Her burcun insanının fiziksel görüntüsünü aldanarak, onlar ile kavgaya girmek çok da akıllıca bir tercih olmuyor. Bu listede yer alan burçlar son derece minyon görünmelerine karşın oldukça güçlü olan insanlar oluyor. Olası bir kavga durumunda adeta ananızı ağlatacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanının fiziksel görüntüsünü aldanarak, onlar ile kavgaya girmek çok da akıllıca bir tercih olmuyor. Bu listede yer alan burçlar son derece minyon görünmelerine karşın oldukça güçlü olan insanlar oluyor. Öte yandan kavgada beş kişiyi tek başına kadar dövebilecek güçte olan bu burçların öfkeleri hallerinden kaçınmakta fayda bulunuyor! Peki, kavgada ananızı ağlatacak burçlar hangisidir? İşte beş kişiyi tek başına döven o burçlar…

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21 Şub 2022 - 15:25 - Burç Haberleri

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