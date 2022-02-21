Ankara’da Mide Bulandıran Fuhuş Krizi! Müşterilerine Fotoğraf Kataloğunu Döküp; Pazarlığa Oturuyormuş… Tüyler Diken Diken Oldu!
Ankara’da mideleri bulandıran iğrenç bir olay yaşandı! Fuhuş skandalıyla güne başlayan Ankara, ağızların açık kalmasına neden oldu. Fuhuş krizinin olayı aralanırken; müşterilerine katalog gönderdiği ve pazarlığa oturduğu gerçeği akılları yerinden etti. Tüylerin diken diken olmasına neden olan bu fuhuş krizinin perde arkası da aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yurt dışından kadınları oyuna getiren ve Türkiye’de iş bulacağını dile getiren fuhuş çetesi çökertildi. Kadınların fotoğraflarını çekerek katalog oluşturan çete, Ankara’yı ayağa kaldırdı. Hiçbir şeyden haberi olmadan iyi paralar kazanacağını düşünerek gelen yabancı uyruklu kadınlar büyük şoku Ankaralılara yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.