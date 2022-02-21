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21 Şub 2022 - 15:53

Ankara’da Mide Bulandıran Fuhuş Krizi! Müşterilerine Fotoğraf Kataloğunu Döküp; Pazarlığa Oturuyormuş… Tüyler Diken Diken Oldu!

Ankara’da mideleri bulandıran iğrenç bir olay yaşandı! Fuhuş skandalıyla güne başlayan Ankara, ağızların açık kalmasına neden oldu. Fuhuş krizinin olayı aralanırken; müşterilerine katalog gönderdiği ve pazarlığa oturduğu gerçeği akılları yerinden etti. Tüylerin diken diken olmasına neden olan bu fuhuş krizinin perde arkası da aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…