- 21 Şub 2022 - 15:53 G: 21 Şub 2022 - 16:08

Ankara’da Mide Bulandıran Fuhuş Krizi! Müşterilerine Fotoğraf Kataloğunu Döküp; Pazarlığa Oturuyormuş… Tüyler Diken Diken Oldu!

Ankara’da mideleri bulandıran iğrenç bir olay yaşandı! Fuhuş skandalıyla güne başlayan Ankara, ağızların açık kalmasına neden oldu. Fuhuş krizinin olayı aralanırken; müşterilerine katalog gönderdiği ve pazarlığa oturduğu gerçeği akılları yerinden etti. Tüylerin diken diken olmasına neden olan bu fuhuş krizinin perde arkası da aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yurt dışından kadınları oyuna getiren ve Türkiye’de iş bulacağını dile getiren fuhuş çetesi çökertildi. Kadınların fotoğraflarını çekerek katalog oluşturan çete, Ankara’yı ayağa kaldırdı. Hiçbir şeyden haberi olmadan iyi paralar kazanacağını düşünerek gelen yabancı uyruklu kadınlar büyük şoku Ankaralılara yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Şub 2022 - 15:53 Ankara- Yaşam

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