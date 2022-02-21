Aşık Olup Hep Kaybeden Burçlar Hangisidir? İşte Bahtsız Bedevi Olan O Burçlar…
Her burcun insanı için mükemmel aşıklar demek doğru olmuyor. Bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar bazen kararsızlıklarından bazen ise korkularından dolayı aşkta hep kaybeden taraf olmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Sizde aşık olup hep
Her burcun insanı için mükemmel aşıklar demek doğru olmuyor. Bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar bazen kararsızlıklarından bazen ise korkularından dolayı aşkta hep kaybeden taraf olmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlar aynı zamanda aşk konusunda en şanssız olan burçlar da oluyor! Peki, aşık olup hep kaybeden burçlar hangisidir? İşte bahtsız bedevi olan o burçlar…
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21 Şub 2022 - 15:40 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.