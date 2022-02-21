Her burcun insanı için mükemmel aşıklar demek doğru olmuyor. Bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar bazen kararsızlıklarından bazen ise korkularından dolayı aşkta hep kaybeden taraf olmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlar aynı zamanda aşk konusunda en şanssız olan burçlar da oluyor! Peki, aşık olup hep kaybeden burçlar hangisidir? İşte bahtsız bedevi olan o burçlar…

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