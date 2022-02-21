Kızınca Çok Tatlı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Sinirlenince Bile Sevimli Olan O Burçlar…
Özellikle Akrep, Boğa ya da Başak burcu insanlarını kızdırdığınızda korkmanız gerekse de bu listede yer alan burçları kızdırdığınız an korkmanız gerekmiyor. Öfkelendiklerinde bile son derece tatlı insanlar olmalarıyla nam salmış olan bu burçlar, sinirlerini bile eğlenceli bir şekilde karşı tarafa gösteriyor. Sizde kızdırdığınızda çok tatlı olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Özellikle Akrep, Boğa ya da Başak burcu insanlarını kızdırdığınızda korkmanız gerekse de bu listede yer alan burçları kızdırdığınız an korkmanız gerekmiyor. Öfkelendiklerinde bile son derece tatlı insanlar olmalarıyla nam salmış olan bu burçlar, sinirlerini bile eğlenceli bir şekilde karşı tarafa gösteriyor. Kaldı ki, bu burçlar elinde olmasa da sinirlenince bile sevimli kalmayı başarıyor! Peki, kızınca çok tatlı olan burçlar hangisidir? İşte sinirlenince bile sevimli olan o burçlar…
21 Şub 2022 - 16:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.