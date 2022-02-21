Özellikle Akrep, Boğa ya da Başak burcu insanlarını kızdırdığınızda korkmanız gerekse de bu listede yer alan burçları kızdırdığınız an korkmanız gerekmiyor. Öfkelendiklerinde bile son derece tatlı insanlar olmalarıyla nam salmış olan bu burçlar, sinirlerini bile eğlenceli bir şekilde karşı tarafa gösteriyor. Kaldı ki, bu burçlar elinde olmasa da sinirlenince bile sevimli kalmayı başarıyor! Peki, kızınca çok tatlı olan burçlar hangisidir? İşte sinirlenince bile sevimli olan o burçlar…