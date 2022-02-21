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21 Şub 2022 - 16:49

Survivor Batuhan Hakkında Skandal Yorum! Elenen İsim Öyle Şeyler Dedi Ki, Herkes Birbirine Girdi! Meğer Kalbine Açtığı İnsanlara…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızını parlatan Batuhan Karacakaya hakkında şok eden bir yorum geldi. Elenen isim; Batuhan Karacakaya hakkında öyle şeyler dedi ki, hayranları ve sevmeyenleri adeta birbirine girdi. İlk kez Batuhan hakkında yorum yapan isim, kalbini açtığı insanlara çok farklı olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…