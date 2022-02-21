Survivor Batuhan Hakkında Skandal Yorum! Elenen İsim Öyle Şeyler Dedi Ki, Herkes Birbirine Girdi! Meğer Kalbine Açtığı İnsanlara…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızını parlatan Batuhan Karacakaya hakkında şok eden bir yorum geldi. Elenen isim; Batuhan Karacakaya hakkında öyle şeyler dedi ki, hayranları ve sevmeyenleri adeta birbirine girdi. İlk kez Batuhan hakkında yorum yapan isim, kalbini açtığı insanlara çok farklı olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Furkan Kızılkaya, sağlık sorunlarının üstüne birde elemeyi yaşamıştı. Gözüne aldığı darbeden hemen sonra elendiği açıklanan Kızılkaya, ilk kez Batuhan hakkında konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.