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21 Şub 2022 - 17:16

Hadise’nin Annesini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Aşmış Boyunu Gitmiş…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin annesini görenler şok içerisinde kaldı. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hadise’nin annesinin fotoğraflarına bakanlar ise “Güzelliğini kimden almış belli oldu” yorumunda bulundu. Annesinin boyunu aşıp giden Hadise’nin pozlarına bir bakan bir daha baktı, bir daha! İşte merak edilen tüm detaylar…