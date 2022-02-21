Hadise’nin Annesini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Aşmış Boyunu Gitmiş…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin annesini görenler şok içerisinde kaldı. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hadise’nin annesinin fotoğraflarına bakanlar ise “Güzelliğini kimden almış belli oldu” yorumunda bulundu. Annesinin boyunu aşıp giden Hadise’nin pozlarına bir bakan bir daha baktı, bir daha! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaptığı işlerle, fiziğiyle, güzelliğiyle ve aşk hayatıyla her zaman çok konuşulanlar arasında yerini alan Hadise, kısa bir süre önce yine aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise annesiyle paylaşım yapan ve “Anne Kraliçe” yorumunda bulunan Hadise, güzelliğiyle milyonları mest etmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.