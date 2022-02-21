Alişan’ın Boşanacağı Konuşulan Eşi Buse Varol Bambaşka Birisi Oldu! Depresyona Girince Ortalık Karıştı! “Ne Yaptın Sen Kendine!”

Her paylaşımı olay olan Buse Varol’un Alişan’la pasta kriziyle ve birçok sebepten dolayı ilişkilerini bitirme kararı aldıkları konuşulmuştu. Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayınca; boşanma iddiaları artmıştı. Bunun önüne geçmek için ise Buse Varol Burak’ın doğum gününde Alişan’la yan yana gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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