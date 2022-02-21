Alişan’ın Boşanacağı Konuşulan Eşi Buse Varol Bambaşka Birisi Oldu! Depresyona Girince Ortalık Karıştı! “Ne Yaptın Sen Kendine!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol değişimiyle şok içerisinde bıraktı. Alişan’la boşanacakları konuşulan Buse Varol, adeta bambaşka birisi olunca; depresyona girdiğine dair yorumlar ortalığı karıştırdı. Birçok takipçisi ise “Ne yaptın kendine” yorumunda bulundu!
Her paylaşımı olay olan Buse Varol’un Alişan’la pasta kriziyle ve birçok sebepten dolayı ilişkilerini bitirme kararı aldıkları konuşulmuştu. Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayınca; boşanma iddiaları artmıştı. Bunun önüne geçmek için ise Buse Varol Burak’ın doğum gününde Alişan’la yan yana gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.