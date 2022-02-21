- 21 Şub 2022 - 17:39 G: 21 Şub 2022 - 17:56

Alişan’ın Boşanacağı Konuşulan Eşi Buse Varol Bambaşka Birisi Oldu! Depresyona Girince Ortalık Karıştı! “Ne Yaptın Sen Kendine!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol değişimiyle şok içerisinde bıraktı. Alişan’la boşanacakları konuşulan Buse Varol, adeta bambaşka birisi olunca; depresyona girdiğine dair yorumlar ortalığı karıştırdı. Birçok takipçisi ise “Ne yaptın kendine” yorumunda bulundu!

Her paylaşımı olay olan Buse Varol’un Alişan’la pasta kriziyle ve birçok sebepten dolayı ilişkilerini bitirme kararı aldıkları konuşulmuştu. Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayınca; boşanma iddiaları artmıştı. Bunun önüne geçmek için ise Buse Varol Burak’ın doğum gününde Alişan’la yan yana gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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21 Şub 2022 - 17:39 Ankara- Yaşam

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