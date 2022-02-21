- 21 Şub 2022 - 18:38 G: 21 Şub 2022 - 18:49

Survivor All Star’da Aileler Birbirine Girdi! Geçen Seneden Daha Felaket Bir Olay Yaşanıyor! Twitter Ayağa Kalktı; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da aileler birbirine girdi! Geçen seneden daha felaket bir olay yaşanırken; Twitter’da karıştı! Milyonları ayağa kaldıran bu olay ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı All Star’da dokunulmazlık için mücadele verilmişti. Oyunu kazanmak için kıyasıya bir rekabete giren Survivor All Star yarışmacıları; tansiyonu artırmıştı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Şimdi ise skandal olayın ipleri koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Şub 2022 - 18:38 Ankara- Yaşam

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