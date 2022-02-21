Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Bomba Patladı! Hande Erçel’in Hamlesi Üzerine Kerem Bürsin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında büyük bomba patladı! Hande Erçel’in şok hamlesinden sonra Kerem Bürsin öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Yaz aylarında dünya evine girecekleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ayrılarak hayranlarından “Hani evlenecektiniz?” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ikili, ilk sezon boyunca aşk dedikodularına karışmıştı ama Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu iddiaları ısrarla yalanlamıştı. İlk sezonun bitimiyle birlikte ikili Maldivler’de baş başa bir tatile çıkmıştı. İkili tatilden aşklarını duyurmuş; havaalanında ise el ele görüntülenmişti. Uzun bir süre aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Peki, Kerem Bürsin, Hande Erçel’in hamlesine karşı ne yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.