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21 Şub 2022 - 18:55

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Bomba Patladı! Hande Erçel’in Hamlesi Üzerine Kerem Bürsin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hani Evlenecektiniz?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında büyük bomba patladı! Hande Erçel’in şok hamlesinden sonra Kerem Bürsin öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Yaz aylarında dünya evine girecekleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ayrılarak hayranlarından “Hani evlenecektiniz?” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…