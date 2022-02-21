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21 Şub 2022 - 19:24

İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Sözler! Hayranlarının Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Ailesi Hakkında Dedikleri Delirtti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten kahreden haber sözler geldi. Hayranlarının ağlamaktan içleri dışına çıkarken; ailesi hakkında dedikleri bir sorun yaşandığını kanıtlar nitelikte oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…