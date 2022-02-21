- 21 Şub 2022 - 19:24 G: 21 Şub 2022 - 19:42

İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Sözler! Hayranlarının Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Ailesi Hakkında Dedikleri Delirtti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten kahreden haber sözler geldi. Hayranlarının ağlamaktan içleri dışına çıkarken; ailesi hakkında dedikleri bir sorun yaşandığını kanıtlar nitelikte oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

STAR TV ekranlarında yer alan İbo Show’la hayranlarının karşısına yıllar sonra çıkan İbrahim Tatlıses, Pazar akşamlarını süslemişti. Konuklarıyla dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses, yeniden Şafak Sezer’i ve Oryantal Didem’i konuk olarak ağırlamıştı. Duygu dolu anların yaşandığı İbo Show'da film inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Şub 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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