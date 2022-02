Survivor All Star’da 28. Bölüm Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Sürgün Adasına Giden Son İsim Kim Oldu? İşte Survivor 28 Bölüm Özeti ve Son Yaşanan Olaylar...

SurvivorAll Star Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor All Star hem ünlüler hem de gönüllüler ellerinden geleni yaparak hem dokunulmazlık hem de ödül oyununu kazanmak için mücadele ettiler. Ünlüler takımında yer alan kadınlar ellerinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar ve kadınlar mücadelesiyle 1 – 0 olarak öne geçirdiler. Erkekler takımı sahada yer aldıkları sürede gönüllüler takımı en iyisini yaparak skorun 1 – 1 olmasını sağladılar. Ardından best offa çıkarak yeniden kazanan olmak için mücadele verdiler. Oyun 2 – 2 olduğu an en iyilere çıkan yarışmacılardan Adem atışları istediği gibi yapamamasından dolayı kazanan Ogeday oldu. Böylece haftanın son dokunulmazlık oyunu ve ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu haftanın son sürgün adasına gidecek kişinin Ünlüler takımından olması Gönüllüler takımın bir nebze rahat etmesine olanak sundu.

Sürgün Adasına Kim Gitti?

Dokunulmazlık oyununun bitmesi ardından ada konseyi meydana geldi. Takım arkadaşları tarafından en çok yazılan isim bu haftanın sürgün adasına son giden isim oldu. Nagihan ve Gizem eşit bir şekilde yazılması ardından açık oylamaya gidildi ve takım arkadaşları tarafından en çok ismi söylenen Nagihan oldu. Böylece haftanın üçüncü eleme potansa giden isim Nagihan olarak belirlendi.

Sürgün adasının isimleri belli oldu. Gönüllüler takımında haftanın en yüksek oyun kazananı ismin Gökhan’ı söylemesi ardından eleme potasına giden Gökhan oldu. Böylece bu haftanın eleme potası belli oldu.

1. Yunus Emre

2. Yasin

3. Nagihan

4. Gökhan