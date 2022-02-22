ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 22 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen Ankaralılar, su ağlayıcıları ASKİ’den bilgi almak için harekete geçiyor. Öte yandan ASKİ, her gün olduğu gibi 22 Şubat 2022 Salı günü su kesintilerini de yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 22 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 22 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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