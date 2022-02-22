Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Şubat 2022 Salı Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 22 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Şu sıralar bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile adeta sınanan Ankaralılar, 22 Şubat 2022 Salı günü bölgelerinde herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Öte yandan Başkent EDAŞ, Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinin saat kaçta son bulacağını Ankaralılara bildirmiş bulunuyor. Peki, 22 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...