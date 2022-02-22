- 22 Şub 2022 - 20:21

Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Şubat 2022 Salı Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 22 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Şu sıralar bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile adeta sınanan Ankaralılar, 22 Şubat 2022 Salı günü bölgelerinde herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Öte yandan Başkent EDAŞ, Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinin saat kaçta son bulacağını Ankaralılara bildirmiş bulunuyor. Peki, 22 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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22 Şub 2022 - 20:21 - Yaşam

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