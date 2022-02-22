Ankara Eskişehir Hızlı Tren Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Ankara Eskişehir Hızlı Tren Öğrenci Ve Engelli Bilet Fiyatları Kaç Lira? İşte Eskişehir Ankara Hızlı Tren Durakları, Saatleri Ve Fiyat Listesi...

Türkiye’nin hızlı trenler ile örülmeye başlandığı şu günlerde en çok kullanılan hızlı tren hatlarından biri olan Ankara ili Eskişehir ili arasındaki treninin bilet fiyatları 2022 yılı için de belli oldu. Hem Ankaralı vatandaşların hem de Eskişehirli vatandaşların çok sık kullandığı ulaşım ağlarından biri olan hızlı tren fiyatlarının farklı kategorilere indirimli olması da bu ulaşım ağının daha sık tercih edilir hale gelmesini sağladı. Peki, Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 ne kadar? Ankara Eskişehir hızlı tren öğrenci ve engelli bilet fiyatları kaç lira? İşte Eskişehir Ankara hızlı tren saatleri ve fiyat listesi...

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