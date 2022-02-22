Ankara Konya Hızlı Tren Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Ankara Konya Hızlı Tren Öğrenci Ve Engelli Bilet Fiyatları Kaç Lira? İşte Konya Ankara Hızlı Tren Durakları, Saatleri Ve Fiyat Listesi...
Türkiye’nin en hızlı ulaşım hatlarından biri olan hızlı trenler Ankara ile Konya arasında da gün boyunca gerçekleştiriliyor. Ankara ile Konya arasındaki mesafeyi oldukça kısaltan hızlı tren ulaşım hattı hem Ankaralıların hem de Konyalıların en çok kullandığı ulaşım yolları arasında yer alıyor. Sizde Ankara-Konya arası hızlı tren bilgilerini ve bilet tariflerini öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin en hızlı ulaşım hatlarından biri olan hızlı trenler Ankara ile Konya arasında da gün boyunca gerçekleştiriliyor. Ankara ile Konya arasındaki mesafeyi oldukça kısaltan hızlı tren ulaşım hattı hem Ankaralıların hem de Konyalıların en çok kullandığı ulaşım yolları arasında yer alıyor. Öte yandan Ankara ile Konya arasında gerçekleştirilen hızlı tren ulaşımında bilet fiyatlarının 2022 yılı tarifesi de belli olmuş bulunuyor. Peki, Ankara Konya hızlı tren bilet fiyatları 2022 ne kadar? Ankara Konya hızlı tren öğrenci ve engelli bilet fiyatları kaç lira? İşte Konya Ankara hızlı tren saatleri ve fiyat listesi...
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22 Şub 2022 - 20:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.