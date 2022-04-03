Survivor Gizem Memiç'in Memleketini Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Reyhan Gizem Memiç’in Ankara Gerçeği...…
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olma unvanını bu sezon da elinde tutan Survivor Türkiye yarışması, şimdilerde eski yarışmacıları ile gündemlere gelmeye başladı. O isimlerden biri olan Gizem Memiç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olma unvanını bu sezon da elinde tutan Survivor Türkiye yarışması, şimdilerde eski yarışmacıları ile gündemlere gelmeye başladı. O isimlerden biri olan Gizem Memiç ise, birincisi olduğu o yarışma ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başardı. Öte yandan Gizem Memiç’in birinciliği kadar memleketi de herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Gizem Memiç aslen nereli? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem Memiç evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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03 Nis 2022 - 23:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.