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22 Şub 2022 - 23:17

Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir olay yaşandı! Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz; milyonları ekran başında kilitledi. Kumru evinden kovulurken; valizlerinin de ayarlandığı görüldü! Eşyalarını içine tıkan ve yolcuyu yolunda tutan Doğan’sa heyecanlara neden oldu! İşte milyonlardan “Kurtulduk” yorumlarını alan o anlar…