Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir olay yaşandı! Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz; milyonları ekran başında kilitledi. Kumru evinden kovulurken; valizlerinin de ayarlandığı görüldü! Eşyalarını içine tıkan ve yolcuyu yolunda tutan Doğan’sa heyecanlara neden oldu! İşte milyonlardan “Kurtulduk” yorumlarını alan o anlar…
Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Murat Aygen, Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarına bomba gibi düşen ve reytinglerde zirveyi zorlayan Yasak Elma dizisinde Kumru’nun kovulma sahnesi gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.