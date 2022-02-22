Her burcun insanının sevimsiz bazı yanları bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlara sahip olan kişilerinin artık sevimsiz yanları çok öne çıkmış olacak ki, kimseler artık bu burcun insanlarıyla arkadaşlık dahi yapmak istemiyor. Öte yandan dünya üzerinde en az sevilen bu burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, dünya üzerinde en az sevilen burçlar hangisidir? İşte sevimsiz o burçlar…

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