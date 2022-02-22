Survivor Ayşe Masterchef Aşkını Bıraktı; Dominik’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Resmen Açıkladı; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Ayşe Yüksel resmen geliyor. Kısa bir süre önce Batuhan Bayır’la aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, her şeyi noktaladı! Dominik’e gittiği ortaya çıkan Ayşe Yüksel’in geldiğini ise Acun Ilıcalı açıkladı! Ortalık karışırken; böylesinin ilk kez yaşandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Atakan Işıktutuan’ın diskalifiyesinin ardından yeni ismin Ayşe Yüksel olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.