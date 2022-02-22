- 22 Şub 2022 - 10:55 G: 22 Şub 2022 - 11:07

Survivor Ayşe Masterchef Aşkını Bıraktı; Dominik’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Resmen Açıkladı; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Ayşe Yüksel resmen geliyor. Kısa bir süre önce Batuhan Bayır’la aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, her şeyi noktaladı! Dominik’e gittiği ortaya çıkan Ayşe Yüksel’in geldiğini ise Acun Ilıcalı açıkladı! Ortalık karışırken; böylesinin ilk kez yaşandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Atakan Işıktutuan’ın diskalifiyesinin ardından yeni ismin Ayşe Yüksel olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Şub 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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