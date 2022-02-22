Tüm astroloji tutkunları artık biliyor ki, her burcun insanlara sağladığı fiziksel özellikler, diğer burçlara göre farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçların öne çıkan o özellikleri, gözle bile fark edilebilecek kadar karakteristik hale gelmiş bulunuyor! Peki, burçların en dikkat çeken yerleri neresidir? İşte bir bakışla anlayacağınız o özellikler…

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