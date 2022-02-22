Her burcun diğerine göre üstün olan birtakım özellikleri bulunuyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçlara sahip olan kişilerinin en önemli özellikleri üstün oldukları konularda adeta rakip tanımamaları oluyor. Üstün konularından zevk de alan bu burçlar, bakın nelerden hoşlanıyor! Peki, burçların en zevk aldığı şeyler nelerdir? İşte burçların o üstün özellikleri…

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