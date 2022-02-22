Survivor Ayşe Yüksel Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Ayşe Yüksel'in Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı

Şimdilerde maceradan maceraya koşan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün seyircisine bir sürpriz yaptı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan o sürprizin ardından gözler birden Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel’e döndü. O haberin ardından Survivor izleyicisinin mercek altına aldığı Survivor Ayşe, özel yaşamındaki detaylar ile de herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Ayşe Yüksel'in mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Survivor Ayşe Yüksel Instagram hesabı…