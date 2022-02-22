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22 Şub 2022 - 12:35

Hadise Yine Zarafetini Konuşturdu! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Görenler Eridi! Sırtının Güzelliğini Öyle Bir Kanıtladı Ki… “Maşallah Be Kadın”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yine zarafetini konuşturdu! İçine hiçbir şey giymeden sırt dekoltesini veren Hadise, görenlerin erimesine neden oldu. Sırtının güzelliğini kanıtlayan güzel isme “Maşallah be kadın” yorumları arka arkaya geldi. İşte Hadise’den gelen ve sosyal medyayı sallayan o paylaşım…