Hadise Yine Zarafetini Konuşturdu! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Görenler Eridi! Sırtının Güzelliğini Öyle Bir Kanıtladı Ki… “Maşallah Be Kadın”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yine zarafetini konuşturdu! İçine hiçbir şey giymeden sırt dekoltesini veren Hadise, görenlerin erimesine neden oldu. Sırtının güzelliğini kanıtlayan güzel isme “Maşallah be kadın” yorumları arka arkaya geldi. İşte Hadise’den gelen ve sosyal medyayı sallayan o paylaşım…
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, yüzüğünü göstererek; “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşmüş ve “evet” dediğini duyurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımsa gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen Hadise şimdide sırt dekolteli; iç çamaşırsız bir paylaşım yaparak; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.