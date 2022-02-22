Survivor Hikmet İçin Diskalifiye Kararı Çıktı Mı? Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Survivor Hikmet Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz gün işler bir hayli karıştı. Yarış esnasında tartışma yaşayan Hikmet ve Yasin akıllara diskalifiye kozunu getirirken, acil olarak toplanan konsey, diskalifiye fikrini daha da güçlendirdi. Sizde bu olaylarla birlikte Survivor Hikmet ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz gün işler bir hayli karıştı. Yarış esnasında tartışma yaşayan Hikmet ve Yasin akıllara diskalifiye kozunu getirirken, acil olarak toplanan konsey, diskalifiye fikrini daha da güçlendirdi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Hikmet’in diskalifiye edilip edilmeyeceği konusu da o konsey çağrısının ardından netleşti! Peki, Survivor Hikmet için diskalifiye kararı çıktı mı? Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Hikmet nerelidir, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
22 Şub 2022 - 12:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.