Survivor Hikmet İçin Diskalifiye Kararı Çıktı Mı? Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Survivor Hikmet Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz gün işler bir hayli karıştı. Yarış esnasında tartışma yaşayan Hikmet ve Yasin akıllara diskalifiye kozunu getirirken, acil olarak toplanan konsey, diskalifiye fikrini daha da güçlendirdi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Hikmet’in diskalifiye edilip edilmeyeceği konusu da o konsey çağrısının ardından netleşti! Peki, Survivor Hikmet için diskalifiye kararı çıktı mı? Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Hikmet nerelidir, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…