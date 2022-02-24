Kilo Vermek İsteyenlerin Dikkatine! Bir Günde Bir Kilo Vereceksiniz; Göbeğiniz Yok Olup Gidecek! Hurma Diyeti Hem Tok Tutuyor, Hem İncecik Yapıyor…

Yaz aylarının hızla yaklaşmasının ardından fazla kilolara sahip olan vatandaşlar hızlı kilo verebilmek için kolları sıvadı. Kilo vermenin hızlı olması kadar sağlıklı olması konusunda da vatandaşları sık sık uyaran uzmanlar, harika ve sağlıklı bir diyet önerisi ile kilo vermek isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Bu bağlamda uzmanların da önerisi olan bir günde 1 kilo vermenin mümkün olduğu hurma diyeti, şimdilerde bir hayli popüler hale geldi. Peki, 1 günde 1 kilo verilir mi, nasıl verilir? Hızlı kilo vermek mümkün mü? Hurma diyeti nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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