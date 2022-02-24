Kilo Vermek İsteyenlerin Dikkatine! Bir Günde Bir Kilo Vereceksiniz; Göbeğiniz Yok Olup Gidecek! Hurma Diyeti Hem Tok Tutuyor, Hem İncecik Yapıyor…
Yaz aylarının hızla yaklaşmasının ardından fazla kilolara sahip olan vatandaşlar hızlı kilo verebilmek için kolları sıvadı. Kilo vermenin hızlı olması kadar sağlıklı olması konusunda da vatandaşları sık sık uyaran uzmanlar, harika ve sağlıklı bir diyet önerisi ile kilo vermek isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Sizde kilo vermek ve göbeğinizi yok etmek istiyorsanız işte detaylar...
Yaz aylarının hızla yaklaşmasının ardından fazla kilolara sahip olan vatandaşlar hızlı kilo verebilmek için kolları sıvadı. Kilo vermenin hızlı olması kadar sağlıklı olması konusunda da vatandaşları sık sık uyaran uzmanlar, harika ve sağlıklı bir diyet önerisi ile kilo vermek isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Bu bağlamda uzmanların da önerisi olan bir günde 1 kilo vermenin mümkün olduğu hurma diyeti, şimdilerde bir hayli popüler hale geldi. Peki, 1 günde 1 kilo verilir mi, nasıl verilir? Hızlı kilo vermek mümkün mü? Hurma diyeti nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 19:26 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.