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22 Şub 2022 - 13:05

Survivor Batuhan’ın Büyük Aşkı Survivor’da Çıktı! “Adadaki Herkes Bacım” Demişti, Son Hal Şok Etti! Resmen Sarmaş Dolaş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan ve milyonların kalbini kazanan Batuhan Karacakaya, iddialara göre Survivor yarışmacılarından birisiyle doludizgin bir aşk yaşıyor! Kameraların önünde yaptığı hamle; seyircilerin donup kalmasına neden oldu! Yakında ikilinin sarmaş dolaş gözükeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…