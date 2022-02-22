- 22 Şub 2022 - 13:05 G: 22 Şub 2022 - 13:14

Survivor Batuhan’ın Büyük Aşkı Survivor’da Çıktı! “Adadaki Herkes Bacım” Demişti, Son Hal Şok Etti! Resmen Sarmaş Dolaş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan ve milyonların kalbini kazanan Batuhan Karacakaya, iddialara göre Survivor yarışmacılarından birisiyle doludizgin bir aşk yaşıyor! Kameraların önünde yaptığı hamle; seyircilerin donup kalmasına neden oldu! Yakında ikilinin sarmaş dolaş gözükeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölümle birlikte seyircilerde ekranlara kilitlendi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında geçen Dokunulmazlık savaşının kazananı ise kıl payı Gönüllüler olmuştu. Zorlu bir parkurun sonunda nefesler kesilirken; konseyde ise bombalar arka arkaya patlamıştı. Tüm bunların yanı sıra Batuhan Karacakaya, gündeme bomba gibi düştü! İşte Survivor Batuhan’ın büyük aşkı…

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22 Şub 2022 - 13:05 Ankara- Yaşam

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