Survivor Batuhan’ın Büyük Aşkı Survivor’da Çıktı! “Adadaki Herkes Bacım” Demişti, Son Hal Şok Etti! Resmen Sarmaş Dolaş…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan ve milyonların kalbini kazanan Batuhan Karacakaya, iddialara göre Survivor yarışmacılarından birisiyle doludizgin bir aşk yaşıyor! Kameraların önünde yaptığı hamle; seyircilerin donup kalmasına neden oldu! Yakında ikilinin sarmaş dolaş gözükeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölümle birlikte seyircilerde ekranlara kilitlendi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında geçen Dokunulmazlık savaşının kazananı ise kıl payı Gönüllüler olmuştu. Zorlu bir parkurun sonunda nefesler kesilirken; konseyde ise bombalar arka arkaya patlamıştı. Tüm bunların yanı sıra Batuhan Karacakaya, gündeme bomba gibi düştü! İşte Survivor Batuhan’ın büyük aşkı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.