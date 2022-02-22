- 22 Şub 2022 - 13:19 G: 22 Şub 2022 - 13:25

TMO Market Sıvıyağda Muhteşem İndirimini Yaptı! Diğerleri 130’a Satıyor; Burada Sadece 92 Lira! Yetişen Alacak…

Vatandaşların artan gıda maliyetleri karşısında alışveriş yapmak için yöneldiği ilk kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), akılları baştan alacak bir indirim yaptı. Özellikle artan Ayçiçek yağı fiyatlarına karşı vatandaşların dikkatini çekecek bir adım atan TMO'nun sıvıyağ fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşların artan gıda maliyetleri karşısında alışveriş yapmak için yöneldiği ilk kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), akılları baştan alacak bir indirim yaptı. Özellikle artan Ayçiçek yağı fiyatlarına karşı vatandaşların dikkatini çekecek bir adım atan TMO, 5 litrelik Ayçiçek yağlarında ciddi bir fiyat düşüşüne gitti. O düşüşü gören vatandaşlar ise, soluğu adeta TMO satış mağazalarında aldı! Peki, TMO Ayçiçek yağı ne kadar? TMO 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL 2022? TMO satış mağazaları nerelerde var? İşte, detaylar…

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22 Şub 2022 - 13:19 - Yaşam

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