TMO Market Sıvıyağda Muhteşem İndirimini Yaptı! TMO 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Sadece 92 Lira! Yetişen Alacak, Acele Edin…
Vatandaşların artan gıda maliyetleri karşısında alışveriş yapmak için yöneldiği ilk kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), akılları baştan alacak bir indirim yaptı. Özellikle artan Ayçiçek yağı fiyatlarına karşı vatandaşların dikkatini çekecek bir adım atan TMO'nun sıvıyağ fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...
Vatandaşların artan gıda maliyetleri karşısında alışveriş yapmak için yöneldiği ilk kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), akılları baştan alacak bir indirim yaptı. Özellikle artan Ayçiçek yağı fiyatlarına karşı vatandaşların dikkatini çekecek bir adım atan TMO, 5 litrelik Ayçiçek yağlarında ciddi bir fiyat düşüşüne gitti. O düşüşü gören vatandaşlar ise, soluğu adeta TMO satış mağazalarında aldı! Peki, TMO Ayçiçek yağı ne kadar? TMO 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL 2022? TMO satış mağazaları nerelerde var? İşte, detaylar…
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22 Şub 2022 - 20:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.