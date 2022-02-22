- 22 Şub 2022 - 13:27 G: 22 Şub 2022 - 13:32

Buse Varol ve Alişan’ın Boşanma Gelişmesinde Skandal Gelişme! Gemileri Yakmıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Her Şey Bitti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’dan skandal bir hamle geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada gündem oldu! Gemileri yakan Buse Varol; öyle bir şey yaptı ki, her şeyin bittiği görüldü! Binlerce kişinin yakından ilgilendiği Alişan ve Buse Varol çifti, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü tek başına kutlamışlardı. Eliz’in doğum günü için Buse Varol organizasyon yaparken; Alişan ise Buse Varol olmadan ailesiyle birlikte Eliz’in doğum gününü kutlamıştı. Bu durumsa ikilinin boşanmaya doğru adım adım gittiğini göstermişti. Şimdi ise Buse Varol’dan skandal bir atak geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Şub 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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