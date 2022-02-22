Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Şub 2022 - 14:12

Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı; Görenler Eridi! Onu Kimse Böyle Görmemişti…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te sunucu olarak bulunan Müge Anlı fizik şov yaptı! Adeta Acun Ilıcalı’ya kafa tutan Müge Anlı, zirveden fitliğini kanıtladı. Görenlerin eridiği Müge Anlı’nın bu tarzıysa ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…