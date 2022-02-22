Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı; Görenler Eridi! Onu Kimse Böyle Görmemişti…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te sunucu olarak bulunan Müge Anlı fizik şov yaptı! Adeta Acun Ilıcalı’ya kafa tutan Müge Anlı, zirveden fitliğini kanıtladı. Görenlerin eridiği Müge Anlı’nın bu tarzıysa ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı, sevenleri tarafından “Sarı Papatya” olarak isimlendiriliyor. Söylediği sözlerle ve duruşuyla yıllardır her sabah ATV izleyicisinin evine konuk olarak gelen Müge Anlı, güzelliğini bir kez daha kanıtladı. 48 yaşındaki başarılı sunucunun paylaşımıysa 18 yaşındaki genç kızları cebinden çıkardığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.