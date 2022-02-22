Survivor’da Gök Kubbe Üzerlerine Yıkıldı! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! 3. Dünya Savaşı Her Şeyi Değiştirdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar karışıyor! Her şeyin birbirine girdiği görülürken; Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa gibi isimlerin Siyah ve Beyaz takım olmakla birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan son kavgayla birlikte her şeyin karıştığı da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da heyecan artarak devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise başroller Yasin ve Hikmet olmuştu. İkili konsey sonrasında yumruklu ve küfürlü kavganın içinde kendilerini bulmuşlardı. Şimdi ise ipler gerildi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.